Terjadi Lagi, Keracunan MBG di SMP Sleman, Sampel Makanan Bakal Diuji Lab

Kamis, 28 Agustus 2025 – 10:23 WIB
Salah satu menu Makan Bergizi Gratis. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ratusan siswa SMP Negeri 3 Berbah di Kabupaten Sleman, DIY, diduga keracunan makanan program makanan bergizi gratis (MBG) pada Rabu (27/8).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sleman, jumlah siswa yang keracunan sebanyak 135 orang dan dua guru.

Puluhan siswa mendapatkan perawatan oleh petugas Puskesmas Berbah.

Kemudian, dua orang rawat jalan di Puskesmas Berbah serta satu orang rawat jalan di RSUD Prambanan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Dinkes Sleman Khamidah Yuliati mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti masalah tersebut.

Selain itu, Dinkes Sleman juga bakal melakukan uji sampel terhadap makanan dari program MBG.

"Waktu pengujiannya tidak pasti tergantung laboratoriumnya," kata Khamidah, Kamis (28/8).

Pihaknya belum bisa membeberkan penyebab pasti pemicu keracunan makanan di SMP Negeri 3 Berbah tersebut.

