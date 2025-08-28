Pemkab Gunungkidul Usulkan 2.000 PPPK Paruh Waktu, Ada Guru Hingga Tenaga Kesehatan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berencana untuk merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.

Kepala Bidang Formasi Pengembangan dan Data Pegawai BKPPD Gunungkidul Farid Juni Haryanto mengatakan sebanyak 2.000 pegawai non-ASN telah diusulkan.

"Yang diusulkan 2.000, terdiri dari guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis," kata Farid, Rabu (27/8).

Dia berharap usulan tersebut dapat diakomodir meskipun pemerintah pusat yang berwenang menetapkan kebutuhan.

Selanjutnya, BKPPD Gunungkidul masih menunggu tahapanan berikutnya.

Berdasarkan Lampiran Surat Edaran dari Menteri PANRB, jadwal tahapan pengadaan PPPK Paruh Waktu tahun 2025 dimulai dari usulan penetapan kebutuhan oleh instansi (7-20 Agustus 2025).

Kemudian, dilanjutkan dengan penetapan kebutuhan oleh Menteri PANRB (21-30 Agustus 2025).

Pengumuman alokasi kebutuhan (22 Agustus – 1 September 2025) dan pengisian Daftar Riwayat Hidup PPPK Paruh Waktu (23 Agustus – 15 September 2025).