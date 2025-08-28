Memasuki Masa Pancaroba, Warga Jogja Diminta Lebih Waspada

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Warga Kota Yogyakarta diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi bencana hidrometeorologi pada musim peralihan atau pancaroba.

BMKG telah memprediksi masa peralihan diperkirakan terjadi pada periode sekitar September sampai November.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta Nur Hidayat menyatakan pada September hingga Desember 2025 akan memasuki masa peralihan musim kemarau ke musim hujan.

"Fase peralihan tersebut dapat meningkatkan potensi cuaca ekstrem,” kata Hidayat.

Dia mengatakan dampak cuaca ekstrem bisa berupa banjir, pohon tumbang hingga kerusakan rumah.

“Selain kebencanaan ada juga dampak susulan yaitu penyakit. Untuk itu kami mengimbau agar semua warga masyarakat harus makin meningkatkan kesadaran pentingnya mitigasi bencana, menyiagakan diri dari segi kesehatan dan kebersihan tata lingkungan," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya mitigasi bencana untuk mencegah potensi kerugian material maupun korban jiwa.

Warga di wilayah Kota Yogyakarta yang mengalami situasi darurat bencana dapat menghubungi call center BPBD Kota Yogyakarta di nomor 08112828911 atau 0274372176. (mcr25/jpnn)