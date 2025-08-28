JPNN.com

Kamis, 28 Agustus 2025 – 12:00 WIB
Plus Minus Perekrutan PPPK Paruh Waktu - JPNN.com Jogja
Acara penyerahan SK pengangkatan PPPK di lingkungan Pemda DIY pada Jumat (2/5). Foto: Humas Pemda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah daerah saat ini sedang mengusulkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu

Pakar dan analisis kebijakan publik Subarsono menyoroti langkah pemerintah merekrutmen 1,3 juta tenaga PPPK paruh waktu. 

Dosen Manajemen Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, itu menilai langkah tersebut rasional jika melihat kondisi saat ini.

"Saya memandang itu adalah keputusan yang rasional dalam jangka pendek dan menengah dengan melihat kondisi ekonomi negara saat ini untuk mengatasi kekurangan SDM di instansi pemerintah," katanya. 

Menurutnya, PPPK dapat mengisi kekurangan SDM di beberapa sektor yang vital.

Di sisi lainnya, ia menilai PPPK kurang menguntungkan karena jangka waktunya terbatas sesuai dengan isi kontrak.

“Hal ini tentu kurang memberikan keamanan psikologis bagi PPPK,” katanya. 

Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang PPPK, menyebut bahwa masa kerja seorang PPPK paling singkat adalah satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

Pakar UGM ini beberkan dampak positif dan negatif dari kebijakan perekrutan 1,3 juta PPPK paruh waktu.
