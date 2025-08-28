Heboh! Mayat Bayi Ditemukan di Bawah Pohon Beringin Sleman
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sesosok mayat bayi ditemukan di bawah pohon beringin di Sambilegi Kidul, Maguwoharjo, Depok, Kabupaten Sleman pada Kamis (28/8).
Mayat bayi malang tersebut ditemukan terbungkus plastik.
Kronologi penemuan bayi itu bermula saat petugas mengambil sampah menggunakan mobil pikap.
Kasihumas Polresta Sleman Iptu Salamun mengatakan petugas tersebut lalu membuka sebuah plastik berwarna hitam.
"Saksi terkejut karena di dalam plastik tersebut ada mayat bayi," kata Iptu Salamun.
Kejadian itu lalu dilaporkan kepada dukuh dan pihak kepolisian.
"Mayat bayi tersebut dibawa ke RS Bhayangkara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya.
Berdasarkan keterangan puskesmas setempat, bayi berjenis kelamin laki-laki diperkirakan meninggal kurang lebih enam jam. (mcr25/jpnn)
Warga di Kabupaten Sleman menemukan mayat bayi terbungkus plastik di bawah pohon beringin.
Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah
