Heboh! Mayat Bayi Ditemukan di Bawah Pohon Beringin Sleman

Kamis, 28 Agustus 2025 – 19:29 WIB
Polisi memasang police line di lokasi penemuan mayat bayi di Depok, Sleman. Foto: Humas Polresta Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sesosok mayat bayi ditemukan di bawah pohon beringin di Sambilegi Kidul, Maguwoharjo, Depok, Kabupaten Sleman pada Kamis (28/8).

Mayat bayi malang tersebut ditemukan terbungkus plastik.

Kronologi penemuan bayi itu bermula saat petugas mengambil sampah menggunakan mobil pikap.

Kasihumas Polresta Sleman Iptu Salamun mengatakan petugas tersebut lalu membuka sebuah plastik berwarna hitam.

"Saksi terkejut karena di dalam plastik tersebut ada mayat bayi," kata Iptu Salamun.

Kejadian itu lalu dilaporkan kepada dukuh dan pihak kepolisian. 

"Mayat bayi tersebut dibawa ke RS Bhayangkara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya.

Berdasarkan keterangan puskesmas setempat, bayi berjenis kelamin laki-laki diperkirakan meninggal kurang lebih enam jam. (mcr25/jpnn)

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

