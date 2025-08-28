Ternyata Ini Alasan Lagu Bengawan Solo Tak Lagi Diputar di Stasiun

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - KAI Daop 6 Yogyakarta menghentikan pemutaran lagu Bengawan Solo di Stasiun Balapan Solo.

Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengungkapkan alasannya.

Menurut Feni, penghentian pemutaran lagu Bengaawan Solo hanya bersifat sementara.

Baca Juga: Kata Pakar Hukum UGM Soal Polemik Royalti Musik

Saat ini perusahaan milik negara tersebut tengah mengurus proses administrasi terkait izin dan kewajiban royalti.

"Hal yang sama juga dilakukan KAI Daop 6 Yogyakarta untuk Stasiun Yogyakarta dan Stasiun Lempuyangan karena kami ingin memastikan semua berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku," ujar Feni, Kamis (28/8).

PT KAI disebut sedang berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan proses administrasi penggunaan lagu-lagu yang selama ini diputar.

Kemudian, setelah proses tersebut selesai PT KAI Daop 6 Yogyakarta kemungkinan kembali memutar kembali lagu-lagu di stasiun.

KAI juga menegaskan langkah ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. (mcr25/jpnn)