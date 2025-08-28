Ternyata Ini Alasan Lagu Bengawan Solo Tak Lagi Diputar di Stasiun
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - KAI Daop 6 Yogyakarta menghentikan pemutaran lagu Bengawan Solo di Stasiun Balapan Solo.
Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengungkapkan alasannya.
Menurut Feni, penghentian pemutaran lagu Bengaawan Solo hanya bersifat sementara.
Saat ini perusahaan milik negara tersebut tengah mengurus proses administrasi terkait izin dan kewajiban royalti.
"Hal yang sama juga dilakukan KAI Daop 6 Yogyakarta untuk Stasiun Yogyakarta dan Stasiun Lempuyangan karena kami ingin memastikan semua berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku," ujar Feni, Kamis (28/8).
PT KAI disebut sedang berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan proses administrasi penggunaan lagu-lagu yang selama ini diputar.
Baca Juga:
Kemudian, setelah proses tersebut selesai PT KAI Daop 6 Yogyakarta kemungkinan kembali memutar kembali lagu-lagu di stasiun.
KAI juga menegaskan langkah ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. (mcr25/jpnn)
PT KAI Daop 6 Yogyakarta mengungkapkan alasan menyetop memutar lagu di Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan.
Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News