Mahasiswa hingga Driver Ojol Siapkan Demo Besar-besaran di Malioboro

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Puluhan massa menggelar konsolidasi gagasan di kampus Universitas Islam Indonesia (UII) di Jalan Cik Ditiro, Kota Yogyakarta pada Jumat sore (29/8).

Aksi itu diikuti berbagai elemen masyarakat, mahasiswa hingga driver ojol.

Konsolidasi tersebut merespons tindakan represif polisi terhadap demonstran di Jakarta dan solidaritas untuk driver ojol Affan Kurniawan yang tewas terlindas mobil rantis milik Brimob Polri.

"Ketika aksi di Jakarta banyak kawan-kawan kami yang ditangkap hingga hari ini belum dibebaskan," kata Kus dari Aliansi Jogja Memanggil.

Ia mendesak agar aparat kepolisian melepaskan massa aksi yang ditangkap tersebut karena menganggap rekannya tersebut sebagai pejuang demokrasi.

"Kami menyerukan kepada kawan-kawan di seluruh daerah untuk aksi serentak pada Senin (1/9). Kami akan melaksanakan aksi pada di kawasan Malioboro," katanya.

Seusai konsolidasi, massa aksi bergerak ke Polda DIY untuk berunjuk rasa.

Mereka menuntut polisi untuk mengusut tuntas kasus tewasnya driver ojol yang dilindas kendaraan taktis (rantis) polisi Brimob di kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Kamis malam (28/8/2025).