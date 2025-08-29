Tak Hanya Tuntas, Proses Hukum Tewasnya Affan Kurniawan Juga Harus Transparan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Berbagai pihak terus menyerukan agar tragedi yang menimpa driver ojol Affan Kurniawan diusut tuntas oleh polisi.

Seorang driver ojol bernama Affan Kurniawan tewas setelah ditabrak dan dilindas kendaraan taktis (rantis) polisi Brimob di kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Kamis malam (28/8).

Insiden ini terjadi saat polisi membubarkan massa demo di sekitar DPR. Video kejadian tersebut viral di media sosial.

Korban mengalami luka serius dan meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Polisi telah memeriksa tujuh anggota Brimob terkait insiden tersebut.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Biantara Albab menegaskan seluruh proses hukum atas kasus tewasnya Affan harus dilakukan secara transparan dan imparsial.

"Pemerintah harus membuka seluruh proses hukum dari awal hingga akhir secara transparan kepada publik. Penanganan kasus harus imparsial, tanpa keberpihakan dan tidak boleh melindungi aparat hanya karena statusnya sebagai bagian dari institusi negara," kata Biantara pada Jumat (29/8).

Ia juga menekankan bahwa akses keadilan bagi korban dan keluarganya harus benar-benar terjamin, baik secara hukum maupun sosial.

Menurut Biantara, prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum harus menjadi pijakan utama dalam penanganan perkara ini.