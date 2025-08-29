Ratusan Massa Aksi Masih Bertahan di Depan Pakuwon Mall

JPNN.com

Jumat, 29 Agustus 2025 – 22:37 WIB
Massa aksi demonstrasi di Mapolda DIY. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Massa aksi Aliansi Jogja Memanggil masih bertahan di sekitar Mapolda DIY pada Jumat malam (29/8) hingga pukul 22.00 WIB.

Ratusan massa terlihat masih bersitegang dengan aparat kepolisian.

Massa berkumpul di Jl. Ring Road Utara, di depan Mapolda DIY hingga Pakuwon Mall.

Puncak amarah massa aksi diluapkan dengan merusak dan membakar kendaraan aparat di halaman Mapolda DIY. 

Berdasarkan pantauan JPNN.com, massa sempat merangsek memasuki halaman markas kepolisian tersebut.

Aksi lalu dibalas aparat dengan menembakan gas air mata untuk memukul mundur massa aksi.

Sebelum merapat ke Polda DIY, massa aksi menggelar konsolidasi di kampus UII du Jalan Cik Ditiro. 

Di sana mereka menyatakan sikap mentang segala bentuk refresifitas kepolisian hingga mendesak penabrak driver ojol Affan Kurniawan dihukum seberat-beratnya.

"Reformasi total kepolisian Republik Indonesia dan copot Listyo Sigit selaku kapolri yang membiarkan impunitas Polri selama ini," kata Kus dari Aliansi Jogja Memanggil. 

Selain itu, mereka mendesak pemerintah mencabut kebijakan kenaikan PBB di sejumlah daerah dan menghentikan program MBG. (Mcr25/JPNN)

Ratusan massa aksi masih bertahan di Jl. Ringroad utara hingga di depan Pakuwon Mall.

Redaktur & Reporter : Januardi Husin

