Jogja Memanas, Kendaraan Dibakar, Mall Tutup Lebih Cepat

Jumat, 29 Agustus 2025 – 23:46 WIB
Empat kendaraan hangus terbakar dalam aksi di depan Mapolda DIY pada Jumat (29/8). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Suasana di depan Markas Polda DIY masih ramai dipadati oleh ratusan massa aksi merespons meninggalnya driver ojol Affan Kurniawan.

Affan tewas setelah dilindas mobil rantis milik Brimob Polri di Jakarta Pusat dalam sebuah demonstrasi pada Kamis malam (28/8).

Kejadian itu menyulut aksi besar-besar di sejumlah daerah.

Di Yogyakarta aksi mengakibatkan kendaraan roda empat polisi dibakar massa.

Selain itu, empat unit kendaraan warga yang berada di depan Mapolda DIY juga terbakar.

Kemudian, mall terbesar di Yogyakarta Pakuwon Mall yang berada di selatan Mapolda DIY tutup lebih cepat.

Berdasarkan keterangan satpam mall, pihaknya terpaksa menutup mall pukul 19.00 WIB untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan.

Menurutnya, operasional mall biasanya tutup hingga pukul 22.00 WIB.

Demonstrasi di Mapolda DIY berakhir ricuh, sejumlah kendaraan hangus terbakar. Massa aksi terus terlibat bentrok dengan polisi.
