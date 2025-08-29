Jogja Memanas, Kendaraan Terbakar, Mall Tutup Lebih Cepat

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Suasana di depan Markas Polda DIY masih ramai dipadati oleh ratusan massa aksi merespons meninggalnya driver ojol Affan Kurniawan.

Affan tewas setelah dilindas mobil rantis milik Brimob Polri di Jakarta Pusat dalam sebuah demonstrasi pada Kamis malam (28/8).

Kejadian itu menyulut aksi besar-besar di sejumlah daerah.

Di Yogyakarta aksi mengakibatkan kendaraan roda empat polisi dibakar massa.

Selain itu, empat unit kendaraan warga yang berada di depan Mapolda DIY juga terbakar.

Kemudian, mall terbesar di Yogyakarta Pakuwon Mall yang berada di selatan Mapolda DIY tutup lebih cepat.

Berdasarkan keterangan satpam mall, pihaknya terpaksa menutup mall pukul 19.00 WIB untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan.

Menurutnya, operasional mall biasanya tutup hingga pukul 22.00 WIB.