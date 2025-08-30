Puluhan Demonstran di Polda DIY Terkapar, Lansia Ikut Terkena Gas Air Mata

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Puluhan massa aksi terkapar dalam aksi solidaritas untuk Affan Kurniawan di depan Mapolda DIY pada Jumat malam (29/8).

Petugas medis dari Jogja Medical Event Romi mengatakan hingga pukul 00.10 WIB pihaknya merawat 20 massa aksi di GOR Kaliwaru.

"Kebanyakan itu kena gas air mata, peluru karet, luka-luka dan luka bakar," kata Romi.

Selain massa aksi, pihaknya juga merawat warga sekitar yang terkena gas air mata yang ditembakan aparat kepolisian.

"Jadi, gas air mata itu masuk rumah. Ada orang tua umur sekitar 70 tahun kami rawat di sini," ujarnya.

Selain di GOR Kaliwaru, medis juga disebar di sejumlah titik untuk memberikan pertolongan pertama kepada massa aksi.

Baca Juga: Ratusan Massa Aksi Masih Bertahan di Depan Pakuwon Mall

Sukarelawan medis disebar di area Pakuwon Mall, Rumah Sakit JIH hingga kantor kelurahan Condongcatur.

Menurut Romi, beberapa demonstran harus dirujuk ke rumah sakit menggunakan ambulans.