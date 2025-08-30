Temui Massa Aksi Dini Hari, Sultan HB X Minta Dialog, 8 Demonstran Dibebaskan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menemui massa aksi yang terdiri dari pengemudi ojek online (ojol), mahasiswa, dan masyarakat di halaman Markas Polda DIY pada Sabtu dini (30/8).

Di hadapan para pengunjuk rasa, Sultan HB X menyerukan agar penyampaian aspirasi dilakukan melalui dialog tanpa kekerasan dan mengumumkan bahwa delapan orang yang sempat ditangkap oleh polisi, akan dibebaskan.

Aksi unjuk rasa di Polda DIY dimulai sejak Jumat (29/8) pukul 18.00 WIB, setelah massa melakukan konsolidasi di kampus UII Jalan Cik Di Tiro.

Sultan tiba di lokasi sekitar pukul 22.00 WIB dan sempat berdiskusi dengan perwakilan massa di dalam gedung, sebelum akhirnya menemui seluruh pengunjuk rasa pada pukul 01.00 WIB.

Sultan mengapresiasi aksi yang dilakukan massa sebagai bagian dari upaya menumbuhkan demokratisasi.

Namun, ia berharap proses tersebut dapat berjalan dengan damai, tanpa kekerasan yang bukan menjadi kebiasaan di Yogyakarta.

Baca Juga: Rute yang Dilalui Demo Ojol Jogja Hari Ini

"Saya menghargai apa yang Anda semua lakukan. Apa yang Anda semua lakukan itu salah satu dari keinginan kita bersama untuk tumbuhnya demokratisasi. Cuma saya berharap demokrasi dilakukan dengan baik untuk mendidik kita semua, termasuk diri saya sendiri," ujar Sultan.

Dalam kesempatan itu, Sultan juga menyampaikan rasa prihatin dan duka cita mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan.