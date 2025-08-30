Wali Kota Yogyakarta Minta Demonstran Tidak Tersulut Emosi

JPNN.com

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 08:15 WIB
Pedemo di Mapolda DIY menyaksikan fasilitas milik Polri dibakar pada Jumat (29/8). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo meminta mahasiswa dan warga Jogja menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi saat berunjuk rasa.

Hasto mengungkapkan bahwa dia turut berduka cita dan berempati atas kejadian tewasnya driver ojol Affan Kurniawan dalam demonstrasi di Jakarta pada Kamis malam (28/8).

Peristiwa itu lalu menyulut aksi besar-besaran di sejumlah daerah, salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

"Kami mengajak seluruh warga Kota Yogyakarta, monggo, marilah bersama-sama menciptakan suasana yang tertib, mencegah terjadinya keributan, tidak mudah terpancing emosi," kata Hasto.

Dia berharap suasana kondusif tetap terjaga agar tidak ada pihak yang rugikan.

Unjuk rasa solidaritas untuk Affan Kurniawan berlangsung ricuh di Mapolda DIY.

Kendaraan dan gedung penunjang layanan di Polda DIY dibakar demonstran yang bergerak sejak Jumat sore (29/8) hingga Sabtu dini hari (30/8).

Kemudian, aparat kepolisian membalas massa dengan menembakan gas air mata dan kembang api. (mcr25/jpnn)

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo meminta mahasiswa dan warga Jogja tidak terpancing emosi dalam berdemonstrasi.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

