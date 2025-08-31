Kondisi Mapolda DIY Pascademonstrasi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah bangunan, kendaraan dan fasilitas pelayanan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta hangus terbakar.

Kerusakan itu terjadi pascademonstrasi besar-besaran di Polda DIY untuk merespons kematian driver ojol Affan Kurniawan.

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan menyayangkan unjuk rasa yang merusak fasilitas di kantor polisi.

"Kami sangat menyayangkan karena ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT dan ruang pelayanan SKCK juga menjadi sasaran pembakaran," kata Ihsan.

Menurutnya, kerusakan tersebut sangat berdampak terhadap pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

"Kami memahami keresahan yang terjadi di masyarakat saat ini. Namun, kami mengimbau untuk dapat menyampaikan aspirasi dengan tidak melakukan tindakan anarkistis," ujarnya.

Saat ini puing-puing bangunan yang terbakar sudah dibersihkan berdama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dan pemadam kebakaran.

Ihsan mengimbau agar masyarakat menyampaikan aspirasi dengan tertib dan tidak mudah terprovokasi.