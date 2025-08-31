Sukarelawan Medis Rawat Puluhan Pedemo, Paling Parah Telapak Tangan Hancur

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Posko dukungan kesehatan unjuk rasa di sekitar Polda DIY merawat 96 pasien selama aksi berlangsung sejak Jumat sore (29/8) hingga Sabtu pagi (30/8).

Total ada sekitar 111 personel yang disebar untuk memberikan bantuan medis dan puluhan ambulans ikut siaga.

Perincian jumlah pasien yang dirawat di pos medis timur sebanyak 10 orang, pos medis selatan 54 orang dan pos medis barat sebanyak 32 orang.

Sukarelawan medis Jogja Medical Event Romi mengatakan beberapa pedemo di antaranya harus dirujuk ke rumah sakit karena fatalitas yang mereka alami.

"Paling parah telapak tangan hancur kemungkinan kena mercon," kata Romi, Sabtu (30/8).

Beberapa pedemo tersebut harus dirujuk ke RSUP Sardjito, RS Hermina, RS Panti Rapih, RS PKU Muhammadiyah dan RS Bhayangkara.

Selain itu, pihaknya banyak menangani pasien sesak nafas dan luka-luka.

Pihak RSUP Sardjito saat dikonfirmasi mengatakan menerima sebanyak 18 pasien pedemo. (mcr25/jpnn)