Sikap UMY terkait Unjuk Rasa: Polisi dan Demonstran Harus Menghindari Kekerasan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait demonstrasi di sejumlah daerah.

UMY mendorong pemerintah untuk menyelesaikan persoalan bangsa secara damai, mengedepankan dialog dan berkeadaban.

Menurut Rektor UMY Achmad Nurmandi, demonstrasi yang berujung kekerasan harus menjadi perhatian serius semua pihak.

Dia mengatakan bahwa UMY turut prihatin dengan korban meninggal dunia dan terluka saat demonstrasi di sejumlah daerah, termasuk meninggal driver ojol Affan Kurniawan.

"Kami juga mendoakan kesembuhan bagi mereka yang mengalami luka-luka, serta menyampaikan empati kepada rekan-rekan pengemudi ojek online yang menuntut keadilan atas peristiwa tersebut,” kata rektor, Sabtu (30/8).

Nurmandi menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam menjaga marwah demokrasi di tengah situasi bangsa yang penuh dinamika.

“Mahasiswa harus tampil sebagai teladan intelektual dengan menyuarakan kebenaran secara santun, argumentatif, dan bertanggung jawab," katanya.

Ia juga mengingatkan agar mahasiswa cermat dan waspada terhadap upaya adu domba yang dapat memecah belah bangsa.