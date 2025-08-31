Mahasiswa Amikom Yogyakarta Meninggal Dunia, Diduga Karena Ikut Demo di Depan Polda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta bernama Rheza Sendy Pratama meninggal dunia Minggu pagi (31/8).

Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Amikom Yogyakarta angkatan 2023 itu diduga meninggal dunia setelah ikut dalam aksi unjuk rasa di depan Polda DIY.

Rheza sempat dibawa ke RSUP Dr Sardjito, tetapi nyawanya tidak bisa diselamatkan.

Demonstrasi di Polda DIY berlangsung sejak Jumat sore (28/8). Setidaknya puluhan orang luka-luka karena terlibat bentrok dengan polisi.

Kabar duka meninggalnya Rheza pertama kali disampaikan secara resmi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Amikom Yogyakarta melalui postingan media sosial mereka.

"Telah berpulang ke Rahmatullah, sahabat, kawan seperjuangan kita: Rheza Sendy Pratama," tulis BEM Universitas Amikom dalam pernyataannya di media sosial Instagram @bemamikomyk pada Minggu siang.

Pihak BEM juga menyampaikan duka cita yang mendalam dan mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

Dalam informasi yang sama, pihak BEM memaparkan kronologi singkat kejadian yang menimpa Rheza.