Keberangkatan dan Turun Penumpang di Stasiun Tugu Dialihkan ke Lempuyangan

Senin, 01 September 2025 – 08:16 WIB
Kondisi di Stasiun Lempuyangan. Foto: Humas KAI

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT KAI Daop 6 Yogyakarta mengalihkan keberangkatan dan turun penumpang di Stasiun Yogyakarta ke Stasiun Lempuyangan pada 1 September 2025.

Langkah ini diambil sebagai antisipasi kepadatan dan penutupan ruas jalan di sekitar Stasiun Yogyakarta karena akan ada demonstrasi. 

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan langkah tersebut diambil demi memudahkan perjalanan penumpang kereta api.

"Ada total 44 kereta api yang Berhenti Luar Biasa (BLB) atau dapat naik dan turun di Stasiun Lempuyangan pada 1 September untuk memudahkan calon penumpang," katanya, Minggu (31/8).

KAI Daop 6 Yogyakarta menyebut bahwa jadwal kereta api yang BLB di Stasiun Lempuyangan tetap mengacu pada jadwal yang tertera pada tiket.

"KAI Daop 6 berharap kebijakan ini dapat memudahkan pelanggan KA sehingga lebih nyaman dan efektif dalam aksesibilitas untuk naik dan turun sesuai dengan kebutuhannya masing-masing," kata Feni.

Terkait penerapan BLB, pihaknya telah menginformasikannya lewat SMS blast. 

Kemudian, calon penumpang diimbau untuk datang lebih awal. (mcr25/jpnn)

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

