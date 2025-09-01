Sekolah di Jogja Diimbau Menerapkan Pembelajaran Daring

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta mengimbau sekolah untuk menerapkan pembelajaran daring pada 1-2 September 2025.

Imbauan tersebut sebagai tindak lanjut adanya rencana unjuk rasa di Kota Yogyakarta.

Untuk itu, kepala TK, SD, SMP SPNF se-Kota Yogyakarta diimbau melaksanakan pembelajaran secara daring.

Menurut Kepala Disdikpora Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori, langkah ini diambil untuk menjamin keselamatan peserta didik.

"Maka, kepada kepala sekolah diminta untuk melaksanakan pembelajaran secara daring selama dua hari mulai 1-2 September 2025," kata Budi dalam keterangan resminya.

Kemudian, pihaknya mengimbau pembelajaran di luar sekolah sampai kondisi lebih kondusif.

Sekolah juga diminta berkoordinasi dengan orang tua siswa untuk mengawasi anak-anak mereka.

Poin terakhir, Disdikpora Yogyakarta mengajak seluruh warga sekolah untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. (mcr25/jpnn)