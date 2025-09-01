JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Rheza Sendy Meninggal Seusai Demo, Kapolda DIY Minta Bukti dan Saksi

Rheza Sendy Meninggal Seusai Demo, Kapolda DIY Minta Bukti dan Saksi

Senin, 01 September 2025 – 08:45 WIB
Rheza Sendy Meninggal Seusai Demo, Kapolda DIY Minta Bukti dan Saksi - JPNN.com Jogja
Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono takziah ke rumah duka Rheza Sendy Pratama pada Minggu malam, (31/8). Foto: Humas Polda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono datang ke rumah duka Rheza Sendy Pratama di Mlati, Sleman pada Minggu malam (31/8).

Rheza Sendy Pratama merupakan mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta yang meninggal dunia setelah mengikuti unjuk rasa di Ringroad Utara pada Minggu pagi (31/8).

Irjen Anggoro mengatakan pihak keluarga menolak dilakukan ekshumasi.

Baca Juga:

Kendati demikian, ia mengatakan kepolisian siap jika keluarga korban suatu hari ingin kasus ini diselidiki lebih lanjut. 

"Kalau nanti keluarga korban berubah pikiran dan ingin mempertanyakan proses hukum meninggalnya saudara Rheza, kami siap untuk melakukan penyidikan," katanya. 

Kapolda meminta masyarakat yang memiliki bukti tentang meninggalnya Rheza, bisa melapor dan memberikannya kepada polisi.

Baca Juga:

Menurut kapolda, selama ini informasi terkait kondisi Rheza saat demonstrasi hanya ketahui melalui media sosial. 

Irjen Pol Anggoro mengatakan polisi tidak menutup diri apabila ada masyarakat yang ingin bersaksi terkait kejadian yang menimpa Rheza.

Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono meminta masyarakat untuk menunjukkan bukti bahwa Rheza Sendy meninggal karena dianiaya polisi saat demonstrasi.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   RHEZA SENDY PRATAMA demo jogja rheza sendy amikom jogja Polda DIY Kapolda DIY

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU