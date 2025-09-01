JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Sultan HB X Panggil 10 Rektor Kampus Jogja, Ini yang Disampaikan

Sultan HB X Panggil 10 Rektor Kampus Jogja, Ini yang Disampaikan

Senin, 01 September 2025 – 09:30 WIB
Sultan HB X Panggil 10 Rektor Kampus Jogja, Ini yang Disampaikan - JPNN.com Jogja
Pertemuan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan 10 rektor perguruan tinggi di Komplek Kepatihan pada Minggu malam (31/8). Foto: Humas Pemda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memanggil sepuluh rektor kampus yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu malam (31/8).

Pertemuan Sultan HB X dengan sepuluh rektor universitas di Yogyakarta itu untuk merespon gelombang aksi unjuk rasa yang akan terjadi beberapa hari ke depan.

Sepuluh kampus yang diundang, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPN), Institut Seni Indonesia (ISI), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Universitas Sanata Dharma (USD) dan Universitas Amikom Yogyakarta. 

Baca Juga:

Di hadapan para rektor, Sultan HB X menekankan pentingnya menjaga nilai demokrasi saat berunjuk rasa.

"Itu hak setiap warga negara. Namun, saya berharap penyampaian aspirasi tetap dilakukan dengan baik, sopan dan bukan dengan kekerasan. Inilah yang mencerminkan demokratisasi Jogja,” ucap Sri Sultan.

Dalam pertemuan tersebut, Sultan meminta petinggi kampus untuk memastikan mahasiswa tidak ke arah yang salah dalam berdemontrasi. 

Baca Juga:

"Bagi mahasiswa, silakan menyampaikan aspirasi secara dewasa dengan iktikad baik, tanpa menimbulkan korban maupun kerusakan,” ujarnya. 

Dia berharap aspirasi masyarakat tetap tersampaikan secara tertib nantinya. (mcr25/jpnn)

Gelombang unjuk rasa direspons Pemda DIY dengan memanggil 10 rektor perguruan tinggi, ada apa?

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   Sri Sultan Hamengku Buwono X kampus jogja UGM demo jogja UII Jogja amikom demo jogja memanggil

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU