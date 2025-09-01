Sultan HB X Panggil 10 Rektor Kampus Jogja, Ini yang Disampaikan
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memanggil sepuluh rektor kampus yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu malam (31/8).
Pertemuan Sultan HB X dengan sepuluh rektor universitas di Yogyakarta itu untuk merespon gelombang aksi unjuk rasa yang akan terjadi beberapa hari ke depan.
Sepuluh kampus yang diundang, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPN), Institut Seni Indonesia (ISI), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Universitas Sanata Dharma (USD) dan Universitas Amikom Yogyakarta.
Di hadapan para rektor, Sultan HB X menekankan pentingnya menjaga nilai demokrasi saat berunjuk rasa.
"Itu hak setiap warga negara. Namun, saya berharap penyampaian aspirasi tetap dilakukan dengan baik, sopan dan bukan dengan kekerasan. Inilah yang mencerminkan demokratisasi Jogja,” ucap Sri Sultan.
Dalam pertemuan tersebut, Sultan meminta petinggi kampus untuk memastikan mahasiswa tidak ke arah yang salah dalam berdemontrasi.
Baca Juga:
"Bagi mahasiswa, silakan menyampaikan aspirasi secara dewasa dengan iktikad baik, tanpa menimbulkan korban maupun kerusakan,” ujarnya.
Dia berharap aspirasi masyarakat tetap tersampaikan secara tertib nantinya. (mcr25/jpnn)
Gelombang unjuk rasa direspons Pemda DIY dengan memanggil 10 rektor perguruan tinggi, ada apa?
Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News