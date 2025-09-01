JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini 1.200 Personel Polri-TNI Diterjunkan Kawal Demo Jogja

1.200 Personel Polri-TNI Diterjunkan Kawal Demo Jogja

Senin, 01 September 2025 – 12:15 WIB
1.200 Personel Polri-TNI Diterjunkan Kawal Demo Jogja - JPNN.com Jogja
Spanduk ajakan untuk menjaga kamtibmas di Yogyakarta. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Aparat kepolisian dikerahkan untuk menjaga aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Yogyakarta pada Senin (1/9).

Personel gabungan Polri-TNI tampak bersiap siaga sejak pagi hari.

Mereka berseragam lengkap dengan menggunakan perlengkapan perlindungan diri.

Baca Juga:

Selain itu, mobil rantis, pemadam kebakaran hingga ambulans telah disiagakan.

Kasihumas Polresta Yogyakarta Iptu Gandung Harjunadi menyebut ada sekitar 1.200 personel diterjunkan untuk menjaga jalannya demonstrasi. 

"Sekitar 1.200an personel. Ditambah beberapa elemen masyarakat yang ingin Kota Jogja aman," kata Iptu Gandung.

Baca Juga:

Menurutnya, seribuan personel tersebut gabungan Polri dan TNI.

Aparat keamanan tersebut ditempatkan di beberapa lokasi yaitu, DPRD DIY, DPRD Kota Yogyakarta, Gedung Agung dan Mapolresta Yogyakarta.

Personel gabungan Polri-TNI dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa di sejumlah titik di Yogyakarta.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   demo jogja demo jogja memanggil TNI polresta yogyakarta demo di Malioboro Komisi A DPRD DIY demo bundaran ugm

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU