1.200 Personel Polri-TNI Diterjunkan Kawal Demo Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Aparat kepolisian dikerahkan untuk menjaga aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Yogyakarta pada Senin (1/9).

Personel gabungan Polri-TNI tampak bersiap siaga sejak pagi hari.

Mereka berseragam lengkap dengan menggunakan perlengkapan perlindungan diri.

Selain itu, mobil rantis, pemadam kebakaran hingga ambulans telah disiagakan.

Kasihumas Polresta Yogyakarta Iptu Gandung Harjunadi menyebut ada sekitar 1.200 personel diterjunkan untuk menjaga jalannya demonstrasi.

"Sekitar 1.200an personel. Ditambah beberapa elemen masyarakat yang ingin Kota Jogja aman," kata Iptu Gandung.

Menurutnya, seribuan personel tersebut gabungan Polri dan TNI.

Aparat keamanan tersebut ditempatkan di beberapa lokasi yaitu, DPRD DIY, DPRD Kota Yogyakarta, Gedung Agung dan Mapolresta Yogyakarta.