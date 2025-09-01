Mahasiswa Amikom Jogja Tewas Saat Demo, Sri Sultan Merespons Begini

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X merespons tragedi meninggalnya mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta Rheza Sendy Pratama.

Rheza meninggal dunia setelah mengikuti unjuk rasa di Ringroad Utara pada Minggu pagi (31/8).

Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2023 itu meninggal dunia setelah sempat di rawat di RSUP Dr Sardjito.

Sri Sultan meminta kapolda DIY untuk menelusuri penyebab tewasnya Rheza.

"Saya sudah menyampaikan kepada Kapolda untuk melakukan identifikasi lebih lanjut," kata Sri Sultan, Minggu malam, (31/8).

Menurut Sultan, kepolisian memiliki kewajiban untuk mengusut penyebab peristiwa ini.

Sultan mengatakan Pemerintah DIY tidak melarang masyarakat atau mahasiswa menyampaikan aspirasinya di ruang publik.

Namun, ia meminta agar penyampaian aspirasi dilakukan tanpa adanya kekerasan.