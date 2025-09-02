JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini UII: Pemerintah Jangan Abai Terhadap Kesulitan Rakyat

UII: Pemerintah Jangan Abai Terhadap Kesulitan Rakyat

Selasa, 02 September 2025 – 08:00 WIB
UII: Pemerintah Jangan Abai Terhadap Kesulitan Rakyat - JPNN.com Jogja
Rektor Universitas Islam Indonesia Fathul Wahid (tengah) meminta agar pemerintah tidak abai terhadap kesulitan rakyat. Foto: YouTube UII

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas Islam Indonesia (UII) turut mengeluarkan pernyataan sikap atas situasi Indonesia saat ini yang diwarnai oleh gelombang aksi unjuk rasa.

Rektor UII Fathul Wahid menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang menjadi korban saat aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis (28/8).

Dalam pernyataan bertajuk "Kita Semua adalah Affan Kurniawan", UII mengecam keras tindakan represif aparat dan menyerukan reformasi kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.

Baca Juga:

"Keluarga besar UII menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan, seorang anak bangsa yang menjadi tulang punggung keluarga yang kehilangan nyawanya akibat tindakan aparat keamanan," demikian bunyi pernyataan tersebut.

UII menegaskan bahwa tragedi ini bukan hanya tentang Affan, melainkan cerminan suara rakyat yang diabaikan dan kebijakan negara yang makin menghimpit.

Melalui pernyataan tersebut, UII menyampaikan tujuh poin tuntutan dan seruan yang ditujukan kepada pemerintah, DPR, aparat keamanan, dan masyarakat sipil.

Baca Juga:

Berikut tuntutan dan seruan UII:

- Kepada Pemerintah: Mendesak pemerintah untuk menghentikan pengabaian terhadap kesulitan ekonomi rakyat, mengambil tanggung jawab penuh atas hilangnya nyawa Affan Kurniawan, dan menata ulang kebijakan ekonomi agar lebih prorakyat.

Universitas Islam Indonesia menyatakan pernyataan sikapnya. Meminta pemerintah agar tidak abai terhadap kesulitan rakyat.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   demo jogja uii yogyakarta universitas islam indonesia rektor uii fathul wahid demo polda diy

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU