JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Update Penanganan Kasus Kematian Mahasiswa Amikom Rheza Sendy Pratama

Update Penanganan Kasus Kematian Mahasiswa Amikom Rheza Sendy Pratama

Selasa, 02 September 2025 – 17:48 WIB
Update Penanganan Kasus Kematian Mahasiswa Amikom Rheza Sendy Pratama - JPNN.com Jogja
Mahasiswa Amikom Yogyakarta Rheza Sendy Pratama yang meninggal dunia setelah unjuk rasa di depan Polda DIY. Foto: IG/Amikom

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya turun tangan mengusut tewasnya mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta Rheza Sendy Pratama

Mahasiswa prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2023 itu meninggal dunia pada Minggu pagi (31/8), setelah ikut dalam demonstrasi di Ringroad Utara.

Propam Polda DIY telah memeriksa sepuluh saksi dalam upaya mengungkap penyebab meninggalnya Rheza. 

Baca Juga:

"Total sepuluh saksi telah dimintai keterangannya sebagai bagian dari proses pendalaman terhadap peristiwa yang terjadi pada minggu lalu," kata Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan, Selasa (2/9).

Sebanyak delapan saksi diminta keterangan pada Senin kemarin, sedangkan dua saksi lainnya dipanggil pada hari ini.

Kombes Ihsan memastikan proses penyelidikan masih akan terus berlanjut. 

Baca Juga:

"Propam Polda DIY masih terus mendalami dan akan memanggil saksi-saksi lain yang diperlukan," katanya. 

Ihsan mengatakan Polda DIY akan terus memperbaharui informasi terkini sebagai bentuk transparansi penanganan kasus tersebut.

Polda DIY akhirnya turun tangan menangani kasus tewasnya mahasiswa Universitas Amikom Rheza Sendy Pratama.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   rheza sendy RHEZA SENDY PRATAMA Polda DIY amikom jogja demo jogja demo polda diy

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU