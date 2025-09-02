Update Penanganan Kasus Kematian Mahasiswa Amikom Rheza Sendy Pratama

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya turun tangan mengusut tewasnya mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta Rheza Sendy Pratama.

Mahasiswa prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2023 itu meninggal dunia pada Minggu pagi (31/8), setelah ikut dalam demonstrasi di Ringroad Utara.

Propam Polda DIY telah memeriksa sepuluh saksi dalam upaya mengungkap penyebab meninggalnya Rheza.

"Total sepuluh saksi telah dimintai keterangannya sebagai bagian dari proses pendalaman terhadap peristiwa yang terjadi pada minggu lalu," kata Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan, Selasa (2/9).

Sebanyak delapan saksi diminta keterangan pada Senin kemarin, sedangkan dua saksi lainnya dipanggil pada hari ini.

Kombes Ihsan memastikan proses penyelidikan masih akan terus berlanjut.

"Propam Polda DIY masih terus mendalami dan akan memanggil saksi-saksi lain yang diperlukan," katanya.

Ihsan mengatakan Polda DIY akan terus memperbaharui informasi terkini sebagai bentuk transparansi penanganan kasus tersebut.