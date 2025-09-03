Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu 3 September 2025
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Rabu (3/9).
PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.
Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:
Unit Layanan Pelanggan : WATES
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Penggantian peralatan
Lokasi Pekerjaan : Suruhan, Ringinardi, Kopat,Ngruno, Sermo, Bibis, Gunung Penthul, Suakamargasatwa Sermo, Alun-Alun Wates, Komplek Pemda, Terbah, Jl Bhayangkara, Jl Perwakilan, Punukan, Beji, Tunjungan, Jamus, Jl Tentara Pelajar, RSUD Wates, FRC UGM, UNY dan sekitarnya.
Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Pantai Kukup, Pantai Krakal, Pantai Slili, Pantai Sepanjang, Pantai Drini, Dn. Gatak Ngestirejo & Pantai Indrayanti
Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Penggantian tiang
Lokasi Pekerjaan : Danunegaran, Jl MT Haryono
Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Jl. Purbaya, Dn.Wadas, Dn.Ngemplak Caban, Dn.Paten, Dn.Kebondalem, Pr.Sleman Permai I, Dn.Krandon, Dn.Cibukan, Dn.Warak, Dn.Burikan, Dn.Sanggrahan, Dn.Brengosan, Dn.Jodag, Dn.Gabahan, Dn.Pangukan, Pr.Sleman Permai II, Dn.Plaosan, Dn.Bolawen, Dn.Drono dan sekitarnya.
Berikut ini jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta pada hari ini, Rabu 3 September 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News