Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu 3 September 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Rabu (3/9).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : WATES

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Penggantian peralatan

Lokasi Pekerjaan : Suruhan, Ringinardi, Kopat,Ngruno, Sermo, Bibis, Gunung Penthul, Suakamargasatwa Sermo, Alun-Alun Wates, Komplek Pemda, Terbah, Jl Bhayangkara, Jl Perwakilan, Punukan, Beji, Tunjungan, Jamus, Jl Tentara Pelajar, RSUD Wates, FRC UGM, UNY dan sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Pantai Kukup, Pantai Krakal, Pantai Slili, Pantai Sepanjang, Pantai Drini, Dn. Gatak Ngestirejo & Pantai Indrayanti

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Penggantian tiang

Lokasi Pekerjaan : Danunegaran, Jl MT Haryono

Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Jl. Purbaya, Dn.Wadas, Dn.Ngemplak Caban, Dn.Paten, Dn.Kebondalem, Pr.Sleman Permai I, Dn.Krandon, Dn.Cibukan, Dn.Warak, Dn.Burikan, Dn.Sanggrahan, Dn.Brengosan, Dn.Jodag, Dn.Gabahan, Dn.Pangukan, Pr.Sleman Permai II, Dn.Plaosan, Dn.Bolawen, Dn.Drono dan sekitarnya.