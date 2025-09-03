Pascademonstrasi, Sekolah di Jogja Kembali Terapkan Pembelajaran Tatap Muka

JPNN.com

Rabu, 03 September 2025 – 08:43 WIB
Ilustrasi - Sekolah di Yogyakarta kembali menerapkan tatap muka. Foto: dok.JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sekolah-sekolah di Kota Yogyakarta kembali melaksanakan pembelajaran secara tatap muka pada Rabu (3/9).

Langkah ini diambil setelah mempertimbangkan situasi keamanan dan ketertiban di Kota Yogyakarta. 

Akan tetapi, pembelajaran di luar sekolah tetap harus berpedoman pada SOPN dan situasi dan kondisi lingkungan. 

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Yogyakarta Budi Santosa Asrori meminta agar sekolah selalu berkoordinasi dengan orang tua siswa.

"Untuk bersama-sama mengawasi dan mendampingi putra-putrinya setelah pembelajaran di sekolah," katanya. 

Kemudian, Diskdikpora Yogyakarta mengajak seluruh warga sekolah ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. 

Pemerintah Kota Yogyakarta sebelumnya menerapkan kegiatan pembelajaran secara daring untuk sekolah TK, SD, SMP pada 1-2 September 2025.

Upaya ini diterapkan mengingat gelombang protes terhadap pemerintah sedang bergejolak di sejumlah daerah, termasuk di Kota Yogyakarta. 

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Yogyakarta kembali menerapkan proses pembelajaran secara tatap muka.
