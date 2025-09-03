Guru Besar UGM Menyoroti Lemahnya Perlindungan Orang Utan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Guru Besar Bidang Parasitologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada Raden Wisnu Nurcahyo menyoroti maraknya kasus perdagangan orang utan.

Raden Wisnu menyinggung lemahnya penegakan hukum sehingga kasus ini terus terjadi.

Selain melanggar hukum, praktik tersebut dianggap bakal mengancam keseimbangan ekosistem hutan.

Baca Juga: Tuntutan Aksi Jogja Memanggil di Bundaran UGM

Ia menjelaskan bahwa orang utan doyan makan buah-buahan lalu menyebarkan biji buah melalui fasesnya.

“Biji-biji itu kemudian tumbuh menjadi tunas baru dan memperkaya biodiversitas. Jadi, hilangnya orang utan akan berdampak pada hilangnya fungsi alami regenerasi hutan,” kata Raden Wisnu.

Selain dampak perdagangan ilegal, berkurangnya populasi orang utan disinyalir karena kebakaran hutan primer yang melenyapkan keberadaan mereka.

Baca Juga: Hari Ini Ada Unjuk Rasa di Bundaran UGM

Menurutnya, Indonesia masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia untuk patroli, minimnya anggaran rehabilitasi satwa dan lemahnya penegakan hukum.

“Sanksi bagi pelaku masih terlalu ringan. Diperlukan revisi regulasi agar hukuman penjara lebih lama dan denda lebih berat serta integritas aparat yang tidak mudah disuap,” katanya.