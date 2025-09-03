JPNN.com

Pemuda Lintas Iman DIY Meminta Pemerintah Mendengar Aspirasi Rakyat

Rabu, 03 September 2025 – 20:00 WIB
Pemuda Lintas Iman DIY Meminta Pemerintah Mendengar Aspirasi Rakyat - JPNN.com Jogja
Pernyataan sikap organisasi pemuda lintas iman DIY di Tugu Pal Putih pada Rabu (3/9). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Organisasi pemuda lintas iman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengajak semua pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Mereka menyerukan kampanye saling jaga warga, keistimewaan Yogyakarta dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, ada sembilan poin pernyataan sikap organisasi pemuda lintas iman DIY yang dibacakan di Tugu Pal Putih pada Rabu (3/9).

Berikut sembilan poin pernyataan sikap organisasi pemuda lintas iman DIY:

1. Menyampaikan simpati dan duka cita yang mendalam kepada seluruh korban dalam aksi demonstrasi.

2. Mengapresiasi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X  yang bersedia hadir dan turun langsung untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. 

3. Meminta pemerintah dan DPR untuk mendengarkan tuntutan rakyat dan mengevaluasi kebijakannya.

4. Mengajak seluruh warga Jogja menyampaikan aspirasi dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menghindari perusakan. 

Organisasi pemuda lintas iman DIY menyatakan sikapnya terkait kondisi sosial dan politik tanah air.
