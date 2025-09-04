Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 4 September 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Kamis (4/9).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : PFK Penggeseran jaringan

Lokasi Pekerjaan : Jl. Pandega duksina, Jl Pandegasari dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemasangan konstruksi guna PBPD

Lokasi Pekerjaan : Jl. Tambakboyo (Condongcatur) dan sekitarnya

Baca Juga: Seorang Warga Bantul Tewas Tersengat Listrik Saat Memotong Dahan Pohon

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Ds. Logandeng Playen, Ds. Bandung Playen, Ds. Gading Playen & Ds. Banaran Playen

Unit Layanan Pelanggan : WATES

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Kanoman, Panjatan, Bugel, Gotakan, Cerme, Krembangan dan sekitarnya