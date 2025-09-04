Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 4 September 2025

JPNN.com

Kamis, 04 September 2025 – 07:45 WIB
Pemadaman listrik di Jogja pada hari ini. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Kamis (4/9).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : PFK Penggeseran jaringan
Lokasi Pekerjaan : Jl. Pandega duksina, Jl Pandegasari dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemasangan konstruksi guna PBPD
Lokasi Pekerjaan : Jl. Tambakboyo (Condongcatur) dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Ds. Logandeng Playen, Ds. Bandung Playen, Ds. Gading Playen & Ds. Banaran Playen

Unit Layanan Pelanggan : WATES
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Kanoman, Panjatan, Bugel, Gotakan, Cerme, Krembangan dan sekitarnya

