Atlet Gunungkidul Kejar Target 45 Medali Emas di Porda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kabupaten Gunungkidul melepas 395 atlet terbaiknya untuk berjuang di ajang Porda XVII DIY pada Rabu (3/9).

Jumlah kontingen tersebut menjadi yang terbanyak sepanjang keikutsertaan Gunungkidul di porda.

Pada ajang tahunan itu, Gunungkidul memasang target 45 medali emas.

Baca Juga: Kontingen Porda Kota Yogyakarta Pasang Target Tinggi

"Dari 58 cabang olahraga, kami mengikuti 44 cabor dengan target meraih lebih banyak emas dari 33 yang diraih pada Porda 2022,” kata Ketua KONI Gunungkidul Irfan Ratnadi.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti mengatakan sebagai tuan rumah, target 45 emas bukan sekadar harapan, tetapi tekad yang harus diwujudkan.

"Tahun ini kalian harus punya tekad bahwa kalianlah pemenangnya. Tidak ada kata lain selain menang, minimal peringkat tiga,” ujar bupati.

Dia menekankan pentingnya mental juara untuk meraih podium tertinggi.

Kendati demikian, Endah tetap menegaskan agar atlet Gunungkidul menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan fair play. (mcr25/jpnn)