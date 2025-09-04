JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Pria Ini Nekat Melempar Molotov ke Pos Polisi di Jogja

Pria Ini Nekat Melempar Molotov ke Pos Polisi di Jogja

Kamis, 04 September 2025 – 12:19 WIB
Pria Ini Nekat Melempar Molotov ke Pos Polisi di Jogja - JPNN.com Jogja
Rekaman CCTV seorang pria melempar molotov ke pos polisi pingit pada Kamis (4/9). Foto: Instagram Sabhara.id

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang pria tertangkap kamera pengawas CCTV saat melempar molotov di Pos Polisi Pingit, Jalan Kyai Mojo, Bumijo, Jetis, Kota Yogyakarta pada Kamis (4/9).

Orang tak dikenal yang mengenakan hoodie abu-abu itu terekam melakukan aksinya pada pukul 05.20 WIB.

Sebelum melempar molotov, pelaku sempat berhenti beberapa detik untuk melihat kondisi sekitar.

Baca Juga:

Kemudian, pelaku melempar molotov hingga mengenai bangunan, tetapi benda berbahaya tersebut gagal meledak.

Kasihumas Polresta Yogyakarta Iptu Gandung Harjunadi mengatakan pelaku mengendarai sepeda motor dari arah utara.

"Sesaat setelah kejadian itu petugas yang ada di dalam keluar dan mengamankan botol tersebut," kata Iptu Gandung. 

Baca Juga:

Pihak kepolisian saat ini masih menyelidiki peristiwa tersebut.

Selain di Pos Polisi Pingit, pelemparan molotov juga terjadi di beberapa pos polisi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. (mcr25/jpnn)

Seorang pria tertangkap kamera pengawas CCTV melempar molotov ke pos polisi Pingit.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   Jogja molotov pos polisi pingit pos polisi polisi jogja bom molotov

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU