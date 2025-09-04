Pria Ini Nekat Melempar Molotov ke Pos Polisi di Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang pria tertangkap kamera pengawas CCTV saat melempar molotov di Pos Polisi Pingit, Jalan Kyai Mojo, Bumijo, Jetis, Kota Yogyakarta pada Kamis (4/9).

Orang tak dikenal yang mengenakan hoodie abu-abu itu terekam melakukan aksinya pada pukul 05.20 WIB.

Sebelum melempar molotov, pelaku sempat berhenti beberapa detik untuk melihat kondisi sekitar.

Kemudian, pelaku melempar molotov hingga mengenai bangunan, tetapi benda berbahaya tersebut gagal meledak.

Kasihumas Polresta Yogyakarta Iptu Gandung Harjunadi mengatakan pelaku mengendarai sepeda motor dari arah utara.

"Sesaat setelah kejadian itu petugas yang ada di dalam keluar dan mengamankan botol tersebut," kata Iptu Gandung.

Pihak kepolisian saat ini masih menyelidiki peristiwa tersebut.

Selain di Pos Polisi Pingit, pelemparan molotov juga terjadi di beberapa pos polisi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. (mcr25/jpnn)