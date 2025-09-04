Mahasiswa Amikom Gelar Doa Bersama untuk Rheza Sendy Pratama yang Tewas Seusai Unjuk Rasa

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ratusan mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta menggelar doa bersama untuk almahrum Rheza Sendy Pratama pada Kamis sore (4/9).

Rheza Sendy merupakan mahasiswa prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta yang meninggal dalam unjuk rasa di Ringroad Utara, Kabupaten Sleman.

Dalam kegiatan ini, peserta membawa lilin dan bunga sebagai bentuk solidaritas kepada Rheza Sendy Pratama.

Baca Juga: Perlu Dibentuk Tim Independen untuk Menginvestigasi Tewasnya Rheza Sendy Pratama

Menteri Koordinator Kebijakan dan Kemahasiswaan BEM Amikon Alvito Afriansyah mengatakan kegiatan doa bersama itu sebagai bentuk kepedulian mahasiswa Amikom akan keadilan.

"Gerakan ini didasari atas suara mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta yang peduli akan keadilan dan yang tidak menginginkan lagi ada represifitasnya serupa," kata Alvito.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Amikom Yogyakarta Ahmad Fauzi mengatakan inti kegiatan ini adalah mendoakan Rheza Sendy Pratama yang diikuti hampir seluruh elemen civitas academica.

Baca Juga: Update Penanganan Kasus Kematian Mahasiswa Amikom Rheza Sendy Pratama

"Hari ini kami adakan doa di kampus sebagai bentuk ungkapan perhatian kampus, duka cita dan kehilangan anak sekaligus rekan-rekan mahasiswa," kata Fauzi.

Kegiatan doa bersama ini lalu ditutup dengan pernyataan sikap yang dibacakan BEM Universitas Amikom Yogyakarta.