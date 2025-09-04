Amikom Tunggu Konfirmasi Polda DIY Soal Penyebab Meninggalnya Rheza Sendy Pratama

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pihak Universitas Amikom Yogyakarta masih menunggu waktu untuk berdialog dengan Polda DIY terkait meninggalnya Rheza Sendy Pratama.

Mahasiswa prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2023 itu meninggal setelah mengikuti demonstrasi di Ringroad Utara, Kabupaten Sleman.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Amikom Yogyakarta Ahmad Fauzi mengatakan pihaknya sedang menunggu respons dari kepolisian.

"Kami masih menunggu konfirmasi tanggalnya. Saya kira tanggal 11 September apa ya, konfirmasi untuk jawaban," kata Fauzi, Kamis (4/9).

Sejuah ini pihaknya baru menggali keterangan dari orang tua korban dalam upaya investigasi.

"Kalau rekan-rekan kampus (korban) yang memang pada saat itu berada di lokasi, saya belum bertemu," ujarnya.

Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono berjanji akan mengusut penyebab tewasnya Rheza Sendy Pratama.

“Sementara masih kami analisa semua data keterangan yang bisa kami dapat dari berita media, dari keterangan orang tua dan saksi-saksi yang masih kami dalami,” kata Kapolda.