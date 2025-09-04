JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Amikom Tunggu Konfirmasi Polda DIY Soal Penyebab Meninggalnya Rheza Sendy Pratama

Amikom Tunggu Konfirmasi Polda DIY Soal Penyebab Meninggalnya Rheza Sendy Pratama

Kamis, 04 September 2025 – 19:00 WIB
Amikom Tunggu Konfirmasi Polda DIY Soal Penyebab Meninggalnya Rheza Sendy Pratama - JPNN.com Jogja
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Amikom Yogyakarta Ahmad Fauzi memberikan keterangan kepada awak media pada Kamis (4/9). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pihak Universitas Amikom Yogyakarta masih menunggu waktu untuk berdialog dengan Polda DIY terkait meninggalnya Rheza Sendy Pratama

Mahasiswa prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2023 itu meninggal setelah mengikuti demonstrasi di Ringroad Utara, Kabupaten Sleman.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Amikom Yogyakarta Ahmad Fauzi mengatakan pihaknya sedang menunggu respons dari kepolisian. 

Baca Juga:

"Kami masih menunggu konfirmasi tanggalnya. Saya kira tanggal 11 September apa ya, konfirmasi untuk jawaban," kata Fauzi, Kamis (4/9).

Sejuah ini pihaknya baru menggali keterangan dari orang tua korban dalam upaya investigasi. 

"Kalau rekan-rekan kampus (korban) yang memang pada saat itu berada di lokasi, saya belum bertemu," ujarnya. 

Baca Juga:

Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono berjanji akan mengusut penyebab tewasnya Rheza Sendy Pratama. 

“Sementara masih kami analisa semua data keterangan yang bisa kami dapat dari berita media, dari keterangan orang tua dan saksi-saksi yang masih kami dalami,” kata Kapolda.

Pihak Universitas Amikom Yogyakarta masih menunggu konfirmasi Polda DIY terkait meninggalnya Rheza Sendy Pratama.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   amikom jogja RHEZA SENDY PRATAMA demo jogja rheza sendy Polda DIY demo polda diy

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU