Polisi Buru Pelempar Bom Molotov di Pos Simpang Empat Pingit

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebuah bom molotov dilemparkan oleh orang tak dikenal ke pos polisi yang berlokasi di Simpang Empat Pingit, Kota Yogyakarta, pada Kamis pagi (4/9).

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta mengonfirmasi kejadian tersebut dan menyatakan tengah menyelidiki dan memburu pelaku.

Menurut Pejabat Sementara (Ps) Kasi Humas Polresta Yogyakarta, Iptu Gandung Harjunadi, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 05.20 WIB.

"Sudah dicek tadi sama petugas. Saat ini dalam penyelidikan kami," ujar Gandung saat dikonfirmasi di Yogyakarta, Kamis.

Gandung menjelaskan, bom molotov tersebut dilempar dan mengenai pintu pos polisi sebelum akhirnya jatuh ke bawah.

Saat kejadian, terdapat delapan personel kepolisian yang tengah berjaga di dalam pos tersebut.

"Dilempar kena pintu jatuh di bawah itu aja, terus petugas di dalam keluar, orangnya (pelempar molotov) lari," kata dia.

Berdasarkan keterangan awal, pelaku diduga berjumlah satu orang dan mengendarai sepeda motor. Pihak kepolisian telah memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi, tetapi belum berhasil mendapatkan detail nomor polisi kendaraan yang digunakan pelaku.