Dikira Suara Kucing, Warga Bantul Kaget Ada Bayi Tergeletak

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang warga menemukan bayi mungil di pos tani area persawahan pada Jumat (5/9).

Bayi berjenis kelamin perempuan itu ditemukan sekitar pukul 03.15 WIB di Donotirto, Kretek, Kabupaten Bantul.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita mengatakan bayi malang tersebut ditemukan saat saksi melintasi TKP sepulang silaturahmi.

Langkah saksi lalu terhenti setelah mendengar suara mirip kucing.

"Setelah didekati ternyata ada bayi tergeletak di tempat duduk pos tani tersebut," katanya.

Bayi tersebut diselimuti jaket kain dan jilbab.

"Saat ini bayi dalam perawatan di RSUD Bantul," kata Iptu Rita.

Berdasarkan keterangan pihak rumah sakit, bayi diperkirakan berumur 1 hari. (mcr25/jpnn)