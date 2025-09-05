Makna Prosesi Jejak Banon, Dilaksanakan 8 Tahun Sekali

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X melaksanakan Jejak Banon pada prosesi Kondur Gangsa, Kamis malam (5/9).

Acara ini merupakan prosesi langka dalam rangkaian Hajad Dalem Sekaten Tahun Dal 1959.

Tradisi sakral ini dianggap istimewa karena hanya digelar delapan tahun sekali.

Dalam prosesinya Sri Sultan Didampingi GKR Mangkubumi, GKR Bendara dan para menantu merobohkan batu bata yang disusun di salah satu sudut Masjid Gedhe Kauman.

Koordinator Rangkaian Prosesi Garebeg Mulud Dal 1959 KRT Kusumonegoro menjelaskan bahwa Jejak Banon bukan sekadar ritual simbolik.

“Prosesi ini melambangkan lahirnya tatanan baru dalam masyarakat Jawa ketika menerima ajaran Islam," katanya.

Menurutnya, Jejak Banon juga menjadi simbol spiritual tentang keberanian menghadapi perubahan tanpa meninggalkan akar budaya.

Sultan yang melangkah tumpukan bata disebut representasi langkah para leluhur dalam mengambil keputusan besar untuk kehidupan bermasyarakat.