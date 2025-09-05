JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Makna Prosesi Jejak Banon, Dilaksanakan 8 Tahun Sekali

Makna Prosesi Jejak Banon, Dilaksanakan 8 Tahun Sekali

Jumat, 05 September 2025 – 16:03 WIB
Makna Prosesi Jejak Banon, Dilaksanakan 8 Tahun Sekali - JPNN.com Jogja
Raja Kraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X melaksanakan Jejak Banon pada Kamis malam di Masjid Gedhe Kauman. Foto: Humas Pemda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X melaksanakan Jejak Banon pada prosesi Kondur Gangsa, Kamis malam (5/9).

Acara ini merupakan prosesi langka dalam rangkaian Hajad Dalem Sekaten Tahun Dal 1959.

Tradisi sakral ini dianggap istimewa karena hanya digelar delapan tahun sekali.

Baca Juga:

Dalam prosesinya Sri Sultan Didampingi GKR Mangkubumi, GKR Bendara dan para menantu merobohkan batu bata yang disusun di salah satu sudut Masjid Gedhe Kauman. 

Koordinator Rangkaian Prosesi Garebeg Mulud Dal 1959 KRT Kusumonegoro menjelaskan bahwa Jejak Banon bukan sekadar ritual simbolik.

“Prosesi ini melambangkan lahirnya tatanan baru dalam masyarakat Jawa ketika menerima ajaran Islam," katanya.

Baca Juga:

Menurutnya, Jejak Banon juga menjadi simbol spiritual tentang keberanian menghadapi perubahan tanpa meninggalkan akar budaya.

Sultan yang melangkah tumpukan bata disebut representasi langkah para leluhur dalam mengambil keputusan besar untuk kehidupan bermasyarakat.

Raja Kraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X melaksanakan Jejak Banon, begini maknanya.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   Sri Sultan Hamengku Buwono X keraton yogyakarta grebeg maulud jejak banon sultan HB X

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU