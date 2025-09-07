Heboh Video Ulat di MBG, Pemkab Bantul Janji Bakal Evaluasi

JPNN.com

Minggu, 07 September 2025 – 10:27 WIB
Ilustrasi - Makan bergizi gratis. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini diambil setelah beredarnya video yang menunjukkan temuan ulat, telur lalat, dan jangkrik dalam menu makanan yang disajikan kepada siswa di SMP Negeri 2 Sewon, Bantul.

Video yang menghebohkan tersebut pertama kali beredar melalui aplikasi pesan WhatsApp. Kepala SMP Negeri 2 Sewon Susi Daryanti membenarkan informasi tentang kejadian tersebut dan menyatakan bahwa pihak sekolah telah melaporkannya kepada pengelola program MBG yang bersangkutan.

Menanggapi hal ini, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul Hermawan Setiaji mengatakan bahwa Pemkab telah menggelar diskusi dengan pihak penyedia makanan dan para pemangku kepentingan.

Meskipun Pemkab tidak memiliki wewenang langsung untuk menegur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena adanya hierarki tersendiri, komitmen bersama telah dibangun untuk mencegah insiden serupa terulang kembali.

"Kami kan tidak punya wewenang menegur karena mereka punya hirarki sendiri. Akan tetapi, Pemkab Bantul sudah melakukan rembugan (berdiskusi) agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali," kata Hermawan pada Sabtu (6/9).

Bentuk Satgas untuk Respons Cepat
Sebagai langkah tindak lanjut, Pemkab Bantul juga telah berkomunikasi dengan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) yang berada di Bantul.

Hasil dari komunikasi tersebut adalah kesepakatan untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) percepatan program MBG.

Sebuah video viral menunjukkan MBG di SMP Negeri 2 Sewon yang terdapat ulat. Pemkab Bantul berjanji bakal mengevaluasi pelaksaan program MBG.
