Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Senin 8 September 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Senin (8/9).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Jembatan Serangan, Hoten Cavinton, Jl. Munir, Jl. Serangan, Perempatan Parkir Ngabean, Jlagran, Jl Pasar Kembang, Kemetiran Lor, Jl Pasar Kembang, Arte Malioboro, Berlian Palace, Abadi Malioboro, Unisi Hotel, Neo Malioboro, Prime Hotel, Jl Letjen Suprapto, dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : BANTUL

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemasanga trafo

Lokasi Pekerjaan : Baran Srigading, Sankeh, Soge, Ngepet, Pengklik, Tegalrejo, Samas dan Sekitarnya.

Baca Juga: Seorang PNS di Bantul Tersengat Listrik saat Memperbaiki Pelampung Penampungan Air

PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.

Waktu pemadaman dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan.