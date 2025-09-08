JPNN.com

Senin, 08 September 2025 – 08:00 WIB
Penumpang KAI Melonjak, Banyak Pelancong Berlibur ke Jogja - JPNN.com Jogja
Suasana di gerbong kereta api. Foto: Daop 6 Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat lonjakan penumpang selama libur panjang maulid nabi Muhammad SAW.

Terhitung pada 7 September 2025 total ada 51.994 penumpang yang naik dan turun di stasiun yang terletak di wilayah Daop 6.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih memerinci 30.196 penumpang berangkat dan 21.798 penumpang datang.

Menurutnya, angka tersebut masih dinamis dan akan terus bertambah. 

"Jumlah penumpang Daop 6 Yogyakarta pada hari terakhir momen libur panjang maulid Nabi Muhammad SAW terdapat peningkatan sebesar 11 persen dibandingkan hari minggu sebelumnya," ujar Novi.

Ia menyebut peningkatan ini banyak masyarakat yang memanfaatkan momen libur panjang untuk beraktivitas di Yogyakarta dan sekitarnya. 

Berdasarkan catatan Daop 6, volume penumpang berangkat tertinggi edisi libur panjang kali ini di tempati Stasiun Yogyakarta dengan 14.609 penumpang, Stasiun Lempuyangan 6.124 penumpang dan Stasiun Balapan Solo 5.190 penumpang. 

Untuk penumpang datang paling banyak di Stasiun Yogyakarta, yaitu 8.332 penumpang, Stasiun Solo Balapan 5.187 penumpang serta Stasiun Lempuyangan 4.325 penumpang. (mcr25/jpnn)

KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat jumlah penumpang selama libur panjang maulid Nabi Muhammad SAW, ada kenaikan 11 persen dibandingkan pekan sebelumnya.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

