Porda DIY Ajang Strategis Manyaring Atlet

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) KGPAA Paku Alam X mengatakan Pekan Olahraga Daerah (Porda) bukan sekadar kompetisi.

Porda, menurutnya, adalah ajang penting untuk melahirkan atlet potensial yang mampu mengharumkan nama Jogja.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Gala Dinner Porda DIY XVII 2025 di Taman Budaya Gunungkidul, Minggu (7/9).

Baca Juga: Atlet Gunungkidul Kejar Target 45 Medali Emas di Porda DIY

"Porda sebagai event kompetisi olahraga menjadi ajang strategis untuk menyaring atlet-atlet potensial daerah, yang kelak mampu mengukir prestasi di tingkat nasional bahkan internasional, serta membawa nama harum Daerah Istimewa Yogyakarta,” ujarnya.

Ia berharap Porda ke-17 ini nantinya menjadi tonggak kebangkitan olahraga Yogyakarta.

“Mari jadikan Porda ini sebagai tonggak kebangkitan olahraga DIY, dengan harapan ke depan atlet-atlet mampu berdiri tegak di podium tertinggi, mengibarkan Merah Putih, dan mengumandangkan Indonesia Raya,” kata Sri Paduka.

Baca Juga: Kontingen Porda Kota Yogyakarta Pasang Target Tinggi

Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto menekankan nilai-nilai yang bisa diambil dalam sebuah olahraga.

"Melalui olahraga kami belajar arti kedisiplinan, kerja keras, sportivitas dan pantang menyerah, nilai-nilai inilah yang sesungguhnya menjadi pondasi dalam membangun bangsa yang kuat,” kata Joko.