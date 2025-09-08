JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Banyak Rumah Tidak Layak Huni, Pemkab Bantul Anggarkan Rp 4 Miliar untuk Membenahi

Banyak Rumah Tidak Layak Huni, Pemkab Bantul Anggarkan Rp 4 Miliar untuk Membenahi

Senin, 08 September 2025 – 12:30 WIB
Banyak Rumah Tidak Layak Huni, Pemkab Bantul Anggarkan Rp 4 Miliar untuk Membenahi - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Rumah warga rusak. Foto: Humas Polda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4 miliar untuk melakukan pembenahan rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2026.

Pelaksana Tugas Kepala DPUPKP Bantul Jimmy Alran Manumpak Simbolon mengatakan bahwa program pengentasan RTLH merupakan program tahunan.

“Tiap tahun kami ada program pengentasan rumah tidak layak huni. Tahun depan kami alokasikan anggaran kurang lebih Rp 4 miliar," ujarnya di Bantul, Senin (8/9).

Baca Juga:

Meski anggaran sudah disiapkan, Jimmy mengatakan pihaknya belum memastikan berapa jumlah rumah yang akan diperbaiki karena hal tersebut tergantung dari kondisi rumah dan kebutuhan bahan bangunan.

Biaya pembenahan rumah bertingkat sesuai kondisi, mulai dari Rp 20 juta hingga Rp 30 juta per rumah.

Dari anggaran yang digelontorkan, pihaknya berharap dapat menyasar lebih dari 100 rumah yang tersebar di seluruh wilayah Bantul.

Baca Juga:

Pemetaan dan seleksi wilayah sasaran masih dilakukan, di mana disebutkan bahwa bantuan merupakan program hibah atau bantuan sosial sesuai prosedur dengan ketentuan proposal yang masuk.

Data pemerintah menunjukkan masih ada sekitar 2.000 rumah tidak layak huni di Bantul yang akan dibenahi secara bertahap.

Pemkab Bantul mengalokasikan Rp 4 miliar untuk membenahi rumah tidak layak huni yang jumlahnya masih mencapai 2.000 unit.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   rumah tidak layak huni rumah tidak layak huni di bantul Pemkab Bantul anggaran jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU