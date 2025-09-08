Dampak Gas Air Mata bagi Kesehatan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Penggunaan gas air mata dalam mengendalikan massa aksi mendapatkan banyak sorotan.

Dokter Spesialis Telinga, Hidung, Tenggorokan, dan Kepala Leher dari Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM, dr. Anton Sony Wibowo mengungkapkan dampak gas air mata terhadap kesehatan manusia.

Ia menjelaskan bahwa gas air mata merupakan senyawa kimia berbentuk aerosol yang dapat larut di udara.

Menurut dr. Anton, dampak yang ditimbulkan bila terpapar gas air mata, yaitu iritasi ringan hingg gagal napas.

“Umumnya bisa iritasi mata, rasa perih di hidung dan tenggorokan, batuk, serta rasa tidak nyaman," kata dr. Anton, Senin (8/9).

Dia mengatakan dampak yang dirasakan tergantung individu.

"Individu yang rentan, seperti lansia, anak-anak, atau pasien dengan penyakit saluran pernapasan, paparan bisa berakibat berat hingga menimbulkan gagal napas,” ujarnya.

Lebih lanjut, langkah tepat yang harus dilakukan saat terpapar gas air mata, menurutnya, dengan membilas mata menggunakan larutan garam.