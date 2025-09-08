Tak Puas dengan Reshuffle Kabinet, Aktivis di Jogja Tuntut Presiden Copot Kapolri

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Jaringan Gusdurian Yogyakarta, Forum Cik Di Tiro dan Aliansi Jogja Memanggil mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera memecat Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Desakan tersebut muncul saat acara doa bersama tokoh lintas agama untuk mengenang korban aksi unjuk rasa di Masjid Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Senin (8/9).

Selain itu, mereka juga menyatakan tidak puas dengan kebijakan Presiden Prabowo yang merombak kabinetnya pada hari ini.

Prabowo telah melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih di Istana Negara dengan mengganti pucuk pimpinan di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selain itu, juga dibentuk kementerian baru, yaitu Kementerian Haji.

Namun, Prabowo urung memecat dan mengganti Listyo Sigit dari jabatan sebagai Kapolri.

Inisiator Forum Cik Di Tiro Masduki mengatakan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI saat ini hanyalah tindakan responsif atas maraknya aksi unjuk rasa di berbagai wilayah sejak 25 Agustus hingga 1 september 2025.

Menurut dia, problem utama yang memicu kemarahan rakyat belum tersentuh oleh pemerintah dan anggota dewan.

“Aksi yang berujung ricuh di berbagai daerah itu adalah hilirnya. Kami tidak akan lupa pada hulunya,” kata Masduki.