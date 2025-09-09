Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Selasa 9 September 2025

JPNN.com

Selasa, 09 September 2025 – 07:44 WIB
Ilustrasi - Pemadaman listrik di Jogja hari ini: Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Selasa (9/9).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : KALASAN
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Dn Madubaru, Dn Majasem, Dn Candisingo, Dn Gunungsari, Dn Marangan, Dn Gunung Ijo, Dn Nglangkap, Dn Mlakan, Dn Gendeng, SPBU Pertamina 44.555.21 Bokoharjo, Dn Potrojayan, Pasar Gendeng, Dn Gangsiran, TPU Madurejo, Dn Sorogedug, PT. Harimau ,Dn Gunung Cilik, Dn Demangan Madurejo, Dn Kopensari/Deresan, Dn Sembir, Dn Jonggalan, Dn Dinginan, Dn Grogol, Dn Serut, Dn Kuton Baru, Dn Potrojayan, Dn Kebondalem, Kantor Kalurahan Madurejo, Dn Beloran, Dn Dukuh, SDN Delegan 1, SMP Muhammadiyah 2 Prambanan, PT Mega Andalan Kalasan Dinginan, Dn Sonayan, Dn Delegan, Dn Daleman, RSUD Prambanan, PT Sari Cipta Sukses , Dn Beloran, Dn Dukuh, Dn Morobangun, Dn Candibang, Dn Kunden, Dn Jamusan, Dn Mutihan, Dn Bendosari, Dn Kembang, Dn Watuadeg, Dn Jragung, Pr Dirgantara Jogotirto, dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN
Waktu : 11.00 - 14.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Dn. Bangunmulyo, Dn Kuncen, Dn. Cepit, Dn. Jineman, Dn. Pelem, Dn. Kloposawit, Dn. Kemirikebo, Dn. Relokasi Turgo, Dn. Ngangring, Dn. Babadan, Dn. Sidorejo dan sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Jl. Tempel-Turi, Dn.Sedogan, Dn.Lojajar, Dn.Ngabean, Dn.Soko wetan, Dn.Soko Kulon, Dn.Bening, Dn.Gondanglegi, Dn.Gimberan, Dn.Gamblok, Dn.Trumpon, Dn.Kuwukan, Dn.Blumbang, Dn.Kantongan, Dn.Sempu, Dn.Tlatar, Dn.Balerante, Dn.Ledok lempong, Dn.Kapring Rejo, Dn.Wonosari, Dn.Pulewulung, Dn.Plosokuning, Dn.Bumirejo, Dn.Rejodadi, Dn.Kendal, Dn.Sidoarjo, Dn.Pambregan, Dn.Kawedan, Dn.Karangwuni, Dn.Ngablak dan sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Dn. Kwarasan Nglipar, Dn. Ngaliyan Nglipar & Dn. Kedungpoh Nglipar

Berikut ini jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta pada hari ini, Selasa 9 September 2025. Gunungkidul dan Sleman mati lampu.
