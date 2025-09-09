Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Selasa 9 September 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Selasa (9/9).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : KALASAN

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Dn Madubaru, Dn Majasem, Dn Candisingo, Dn Gunungsari, Dn Marangan, Dn Gunung Ijo, Dn Nglangkap, Dn Mlakan, Dn Gendeng, SPBU Pertamina 44.555.21 Bokoharjo, Dn Potrojayan, Pasar Gendeng, Dn Gangsiran, TPU Madurejo, Dn Sorogedug, PT. Harimau ,Dn Gunung Cilik, Dn Demangan Madurejo, Dn Kopensari/Deresan, Dn Sembir, Dn Jonggalan, Dn Dinginan, Dn Grogol, Dn Serut, Dn Kuton Baru, Dn Potrojayan, Dn Kebondalem, Kantor Kalurahan Madurejo, Dn Beloran, Dn Dukuh, SDN Delegan 1, SMP Muhammadiyah 2 Prambanan, PT Mega Andalan Kalasan Dinginan, Dn Sonayan, Dn Delegan, Dn Daleman, RSUD Prambanan, PT Sari Cipta Sukses , Dn Beloran, Dn Dukuh, Dn Morobangun, Dn Candibang, Dn Kunden, Dn Jamusan, Dn Mutihan, Dn Bendosari, Dn Kembang, Dn Watuadeg, Dn Jragung, Pr Dirgantara Jogotirto, dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN

Waktu : 11.00 - 14.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Dn. Bangunmulyo, Dn Kuncen, Dn. Cepit, Dn. Jineman, Dn. Pelem, Dn. Kloposawit, Dn. Kemirikebo, Dn. Relokasi Turgo, Dn. Ngangring, Dn. Babadan, Dn. Sidorejo dan sekitarnya.

Baca Juga: Seorang Warga Bantul Tewas Tersengat Listrik Saat Memotong Dahan Pohon

Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Jl. Tempel-Turi, Dn.Sedogan, Dn.Lojajar, Dn.Ngabean, Dn.Soko wetan, Dn.Soko Kulon, Dn.Bening, Dn.Gondanglegi, Dn.Gimberan, Dn.Gamblok, Dn.Trumpon, Dn.Kuwukan, Dn.Blumbang, Dn.Kantongan, Dn.Sempu, Dn.Tlatar, Dn.Balerante, Dn.Ledok lempong, Dn.Kapring Rejo, Dn.Wonosari, Dn.Pulewulung, Dn.Plosokuning, Dn.Bumirejo, Dn.Rejodadi, Dn.Kendal, Dn.Sidoarjo, Dn.Pambregan, Dn.Kawedan, Dn.Karangwuni, Dn.Ngablak dan sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Dn. Kwarasan Nglipar, Dn. Ngaliyan Nglipar & Dn. Kedungpoh Nglipar