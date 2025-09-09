6 Fokus Pembangunan di DIY pada 2026, Target Pendapatan Daerah Mencapai Rp 5,22 Triliun

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki beberapa program prioritas untuk pembangunan pada 2026.

Fokus pembangunan daerah tersebut meliputi penurunan tingkat kemiskinan, pengembangan kehidupan ekonomi yang layak, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan ketimpangan sosial dan kewilayahan, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang aman dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Rapat Paripurna DPRD DIY tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY Tahun Anggaran 2026, Senin (8/9).

Menurut Sri Sultan, Pemerintah DIY tidak hanya fokus pada kuantitas pembangunan, tetapi juga berkualitas yang merata dan inklusif sehingga mampu menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat.

Dalam RAPBD tahun anggaran 2026, total pendapatan DIY ditargetkan mencapai Rp 5,22 triliun.

Jumlah tersebut berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 1,79 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp 3,41 triliun dan pendapatan daerah lainnya sebesar Rp 7,85 miliar.

Adapun enam fokus yang menjadi prioritas pembangunan DIY tahun depan ditetapkan berdasarkan pada tema pembangunan, yakni “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Tema tersebut mengandung tiga pernyataan kunci, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, penguatan produktivitas sektor unggulan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.