Epson Rilis Printer Baru yang Cepat dan Andal, Cocok untuk Bisnis Ritel

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Epson meluncurkan printer thermal point-of-sale (POS) terbarunya, TM-T82IV, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan bisnis ritel dan F&B modern dengan volume transaksi tinggi.

Meneruskan kesuksesan model sebelumnya, printer ini hadir dengan sejumlah peningkatan signifikan pada aspek kecepatan, keandalan, dan kemudahan integrasi.

Peluncuran ini menjawab proyeksi pasar global printer struk POS yang diperkirakan akan meningkat hampir tiga kali lipat pada 2033, didorong oleh pertumbuhan e-commerce dan penjualan ritel di seluruh dunia.

Menurut Head of Product Marketing Printer Epson Indonesia Syahrizal Aprianto, bisnis ritel dan F&B modern menuntut efisiensi operasional yang tinggi, terutama saat periode sibuk.

“Epson berkomitmen mendukung kebutuhan volume tinggi ini dengan terus meningkatkan desain dan teknologi printer kami agar lebih efisien dan minim perawatan,” ujarnya.

Performa Cetak Maksimal dan Tahan Lama

Meskipun mempertahankan kecepatan cetak hingga 250 mm per detik, TM-T82IV menawarkan peningkatan ketahanan yang signifikan.

Auto cutter pada model ini memiliki daya tahan 33 persen lebih tinggi, mampu melakukan hingga 2 juta potongan, meningkat dari 1,5 juta pada model sebelumnya.

Untuk kebutuhan pencetakan data kompleks, printer ini kini mendukung barcode Code128, sebuah fitur baru yang tidak ada di pendahulunya.