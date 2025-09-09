JPNN.com

Terminal Giwangan Bakal Ditata, Jadi Tempat Parkir Bus Pariwisata

Selasa, 09 September 2025 – 20:45 WIB
Sejumlah bus parkir di Terminal Giwangan. Foto: Pemkot Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta akan memoles tempat khusus parkir (TKP) di Giwangan.

Nantinya, lokasi tersebut diperuntukkan bagi para pengusaha bus pariwisata untuk memarkir kendaraan mereka.

Kemudian, wisatawan atau penumpang yang menuju jantung kota akan disediakan shuttle bus.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan pihaknya akan menyediakan kendaraan bagi penumpang. 

"Nanti sebagian bus-bus sesuai kemampuan akan kami masukkan di Terminal Giwangan. Nanti yang ke Malioboro, Titik Nol dan kota itu pakai bus shuttle,” kata Hasto.

Menurut dia, penataan area parkir di Terminal Giwangan bagian dari upaya menghidupkan Kota Jogja di sisi selatan. 

“Jadi, niat untuk menghidupan selatan ini kami wujudkan dengan tindakan nyata meskipun anggaran tidak besar,” ujarnya. 

Ia menilai sisi selatan Kota Yogyakarta memiliki potensi yang perlu dikembangkan.

Demi menghidupkan sisi selatan Kota Yogyakarta, Pemkot Yogyakarta bakal memperbaiki kawasan TKP Giwangan.
