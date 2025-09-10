Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu 10 September 2025
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Rabu (10/9).
PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.
Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:
Unit Layanan Pelanggan : BANTUL
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : PT Samitek Panggungharjo, Tegal Krapyak Panggungharjo, Dongkelan Panggungharjo Sewon, Pengadilan Agama Dongkelan, BPR Profidana dan Sekitarnya
Unit Layanan Pelanggan : KALASAN
Waktu : 11.00 - 14.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Jl Wonosari, Dn Gandu Baru, JOGJA TV, Dn Dawukan, Dn Pajangan, Dn Gondosul, Dn Sekarsuli, Dn Gandu, Ponpes Ibnul Qoyyim, Dn Gandu Baru, Dn Pajangan, Dn Cepor, Dn Gondosuli, Pr Tirta Buana Cepor, Pr Gritya Mulia Asri, Pr Cepoko Griya Indah, Pr Cepoko Indah, Dn Klodangan, Dn Padangan, Dn Ngampon, Dn Sribit, Dn Dadapan, Dn Dawukan, Pr Puri Melati Dawukan, Dn Tegalsari, Dn Karanganom, Dn Karangtengah, Dn Karangploso, Dn Sampaan, Kids Fun, Dn Tegalyoso, Pt. Perwita karya Tegalyoso, Dn Dondong, Dn Pendem, Dn Bangkel, Dn Klenggotan, Dn Jogomangsan, SMP N 3 Berbah, Dn Kerten, Dn Caren, Dn Pedusan ,Dn Kaliwinih, Dn Krasakan, Dn Karongan, Dn Sentonorejo, Dn Bintaran Kulon, Dn Bintaran Wetan, PDAM Cikal, Dn Cikal, PT IGP Cikal, Dn Jombor, Dn Ngemplak, Dn Sumberejo, Dn Ngantunan, Dn Ngelosari, Dn Jolosutro, Dn Jasem, Dn Watuwayang Dn Piyungan, SLB Dharma Bhakti Piyungan, SMP/SMA Muhammadiyah Piyungan, Koramil 0729/08 Piyungan, KUA Kapanewon Piyungan, Dn Tambalan, Dn Plesedan, Dn Mojosari, SD N Mojosari, Resto & Hotel Bukit Indah, Resto & Hotel SKP, Soko Joglo Prasmanan dan sekitarnya.
Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Dn. Pakel Hargosari, Dn. Mojosari Hargosari, Dn. Prigi Hargosari, Dn. Mentel Hargosari, Dn. Cabean Ngestirejo, Dn. Prigi Sidoharjo, Dn. Klepu Sidoharjo & Dn. Bintaos Sidoharjo
Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Penggantian tiang
Lokasi Pekerjaan : Jl. M toha, Jl. Nangka, Jl. Kyai Legi (Pringgolayang) sekitarnya
