Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu 10 September 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Rabu (10/9).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : BANTUL

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : PT Samitek Panggungharjo, Tegal Krapyak Panggungharjo, Dongkelan Panggungharjo Sewon, Pengadilan Agama Dongkelan, BPR Profidana dan Sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : KALASAN

Waktu : 11.00 - 14.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Jl Wonosari, Dn Gandu Baru, JOGJA TV, Dn Dawukan, Dn Pajangan, Dn Gondosul, Dn Sekarsuli, Dn Gandu, Ponpes Ibnul Qoyyim, Dn Gandu Baru, Dn Pajangan, Dn Cepor, Dn Gondosuli, Pr Tirta Buana Cepor, Pr Gritya Mulia Asri, Pr Cepoko Griya Indah, Pr Cepoko Indah, Dn Klodangan, Dn Padangan, Dn Ngampon, Dn Sribit, Dn Dadapan, Dn Dawukan, Pr Puri Melati Dawukan, Dn Tegalsari, Dn Karanganom, Dn Karangtengah, Dn Karangploso, Dn Sampaan, Kids Fun, Dn Tegalyoso, Pt. Perwita karya Tegalyoso, Dn Dondong, Dn Pendem, Dn Bangkel, Dn Klenggotan, Dn Jogomangsan, SMP N 3 Berbah, Dn Kerten, Dn Caren, Dn Pedusan ,Dn Kaliwinih, Dn Krasakan, Dn Karongan, Dn Sentonorejo, Dn Bintaran Kulon, Dn Bintaran Wetan, PDAM Cikal, Dn Cikal, PT IGP Cikal, Dn Jombor, Dn Ngemplak, Dn Sumberejo, Dn Ngantunan, Dn Ngelosari, Dn Jolosutro, Dn Jasem, Dn Watuwayang Dn Piyungan, SLB Dharma Bhakti Piyungan, SMP/SMA Muhammadiyah Piyungan, Koramil 0729/08 Piyungan, KUA Kapanewon Piyungan, Dn Tambalan, Dn Plesedan, Dn Mojosari, SD N Mojosari, Resto & Hotel Bukit Indah, Resto & Hotel SKP, Soko Joglo Prasmanan dan sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Dn. Pakel Hargosari, Dn. Mojosari Hargosari, Dn. Prigi Hargosari, Dn. Mentel Hargosari, Dn. Cabean Ngestirejo, Dn. Prigi Sidoharjo, Dn. Klepu Sidoharjo & Dn. Bintaos Sidoharjo

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Penggantian tiang

Lokasi Pekerjaan : Jl. M toha, Jl. Nangka, Jl. Kyai Legi (Pringgolayang) sekitarnya